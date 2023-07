Stiri pe aceeasi tema

- Fortele israeliene au lansat luni in orasul Jenin din Cisiordania cea mai mare operatiune militara din ultimii 20 de ani, in urma careia cel putin opt persoane au murit si peste 50 au fost ranite, potrivit unui bilant comunicat de Ministerul palestinian al Sanatatii, relateaza News.ro.

- Mai multe persoane au fost ucise si ranite in orasul portuar ucrainean Odesa in urma unui atac rus cu drone care a avut loc in timpul noptii, a anuntat armata ucraineana sambata dimineata, informeaza DPA.

- Organizatia Natiunilor Unite afirma ca razboiul din Sudan, care dureaza de o luna, a fortat aproape un milion de oameni sa isi paraseasca locuintele, scire Rador.In pofida unui acord privind protejarea civililor, atat armata cat si tabara rivala, Fortele de Sprijin Rapid (RSF), continua sa lupte…

- Armata sudaneza si-a trimis reprezentanti in Arabia Saudita pentru a discuta despre o posibila prelungire a acordului de incetare a focului incheiat cu gruparea paramilitara rivala, Fortele de Sprijin Rapid - RSF - in pofida continuarii luptelor, scrie Rador.Discutiile de la Jeddah vor avea loc duminica.…

- Armata sudaneza a desfașurat tancuri și artilerie grea pentru o ofensiva de anvergura in capitala Khartoum. Desfașurarea armamentului, in pofida acordului de incetare a focului aflat in vigoare, vizeaza recapturarea zonelor controlate de Forțele de Sprijin Rapid (RSF), informeaza Rador.Armata sudaneza…

- Forțele paramilitare de sprijin rapid RSF din Sudan au declarat duminica dimineața ca o misiune a forțelor americane, formata din șase avioane, a evacuat diplomații americani și familiile acestora din țara, informeaza Rador.Operațiunea a fost efectuata prin coordonare cu RSF, a precizat purtatorul…

- Comandantul armatei sudaneze, generalul Abdel Fattah al-Burhan, a primit, joi, apeluri telefonice separate de la miniștrii de externe din SUA, Arabia Saudita și Qatar si, de asemenea, din partea președintelui turc și a șeful serviciilor secrete egiptene, se arata intr-un comunicat al armatei, scrie…

- Uniunea Medicilor din Sudan a informat agentia de presa Reuters ca 25 de oameni au fost ucisi in urma a ceea ce pare a fi fost o tentativa a liderului adjunct din Sudan, generalul locotenent Mohamed Hamdan Dagalo - care comanda organizatia paramilitara Fortele de Sprijin Rapid - sa preia puterea, informeaza…