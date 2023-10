Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Volodimir Zelenski afirma ca un atac rusesc in estul Ucrainei a ucis cel puțin 48 de persoane, transmite BBC. UPDATE 18:42: Bilanțul morților a ajuns la 51, potrivit autoritaților ucrainene. Toate victimele sunt locuitori ai satului, conform BBC. Intr-o postare pe Telegram, președintele…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ținut un discurs in cadrul Summit-ului Comunitații Politice Europene de la Granada, Spania. El s-a adresat liderilor europeni spunandu-le ca „mulțumita Ucrainei, soldații voștri nu lupta impotriva Rusiei", potrivit Sky News. In discursul sau, Zelenski…

- Președintele Volodimir Zelenski afirma ca un atac rusesc in estul Ucrainei a ucis cel puțin 48 de persoane, transmite BBC. Intr-o postare pe Telegram, președintele ucrainean a declarat ca Rusia a vizat joi o bacanie intr-un atac pe care l-a numit o “crima brutala a Rusiei”. *știre in curs de actualizare…

- Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a ajuns la cea de-a treia ediție a Summit-ului Comunitații Politice Europene de la Granada, in sudul Spaniei. Inainte de a incepe evenimentul, șefa statului a declarat pentru presa ca joi va face apel catre liderii europeni pentru a lupta impreuna impotriva…

- Serviciile speciale poloneze au deschis sambata o ancheta, in urma unui atac in reteaua de comunicatii a cailor ferate PKP, care a ”destabilizat” partial traficul feroviar in nord-vestul Poloniei, relateaza AFP. In noaptea den vineri spre sambata, necunoscuti au patruns in reteaua de comunicatii radio…

- Autoritatile ucrainene au anuntat, luni seara, ca armata rusa a atacat un imobil rezidential situat intr-o zona din regiunea Donetk aflata sub control ucrainean, informeaza site-ul Tagesschau.de si cotidianul Le Monde. Cel putin o persoana a fost ucisa in atacul atribuit Rusiei, iar alte patru sunt…

- Ucraina a anuntat, duminica, ca fortele sale se afla pe o pozitie de aparare in fata fortelor ruse in apropiere de orasul Kupiansk, dar ca acestea avanseaza in zona Bahmut, in estul tarii, relateaza AFP. „Timp de doua zile la rand, dusmanul a atacat activ in sectorul Kupiansk, in regiunea Harkiv. Suntem…

- Șapte persoane au fost ucise in urma unui atac rusesc asupra unui centru de distribuire a ajutoarelor umanitare din Orihiv, in centrul Ucrainei, potrivit unui nou bilant prezentat luni de serviciile de prim-ajutor, noteaza AFP, conform agerpres.ro . “Salvatorii au dezgropat din daramaturi trupurile…