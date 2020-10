Stiri pe aceeasi tema

- Turcia nu trebuie sa se amestece in treburile interne ale Frantei, a declarat marti ministrul francez al afacerilor interne Gerald Darmanin, dupa ce presedintele turc Tayyip Recep Erdogan a indemnat la boicotarea produselor franceze, acuzand "agenda anti-islam" a presedintelui Emmanuel Macron, informeaza…

- Premierul francez Jean Castex a salutat luni solidaritatea si sprijinul Romaniei, exprimate de prim-ministrul Ludovic Orban in cadrul unei intrevederi la Paris, dupa "atacurile defaimatoare" ale presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan impotriva presedintelui francez Emmanuel Macron, in urma afirmatiilor…

- Cateva zeci de mici site-uri de internet franceze au fost afectate de un val de piratari informatice in urma carora au afisat mesaje de propaganda islamista, relateaza luni AFP, potrivit Agerpres.Mesaje precum "Victorie pentru Mahomed, victorie pentru Islam si moarte Frantei" si un montaj…

- Ministrul iranian de externe, Mohammad Javad Zarif, a acuzat luni Franta ca 'alimenteaza extremismul', dupa recentele declaratii ale presedintelui Emmanuel Macron despre 'separatismul islamist' si despre libertatea de exprimare ce permite prezentarea caricaturala a profetului Mahomed, transmite AFP,…

- Oamenii legii au fost nevoiti sa foloseasca armamentul din dotare in cazul prinderii unuia dintre faptasi. In cazul celui de-al treilea insa, pentru ca polițiștii nu l-au gasit cand au descins acasa la acesta, parinții s-au angajat ca il vor aduce la secție pana la ora 10. Citeste si: Consul…

- Turcia a condamnat astazi declaratiile „arogante” ale presedintelui francez, Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca „pune in pericol”...

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, l-a acuzat joi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, ca are intentii coloniale in Liban, transmite AFP potrivit Agerpres. "Ceea ce vor Macron si compania este sa restabileasca ordinea coloniala (in Liban). Pe noi nu ne intereseaza sa alergam dupa fotografii…