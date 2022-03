Zeci de mii de vizitatori au explorat Lumea Dinozaurilor de la Iulius Town. Vino şi tu în ultimul weekend al expoziţiei! Zeci de mii de vizitatori au explorat Lumea Dinozaurilor de la Iulius Town. Vino si tu in ultimul weekend al expozitiei! Timișoara, 18 martie 2022: Iulius Town devine, in acest final de saptamana, un taram magic, unde cei mici, dar și cei mari, pot sa exploreze Lumea Dinozaurilor, sa se opreasca la piesa de teatru cu papuși „Casuța prietenilor”, dar și sa cutreiere Targul Primaverii. Pana acum, zeci de mii de persoane, in principal copii, au vizitat expozitia, weekend-ul acesta fiind ultimul in care spectaculoșii dinozauri vor mai putea fi admirați la Iulius Town, aceștia urmand sa plece catre… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

Sursa articol si foto: timisoarastiri.ro

