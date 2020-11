Stiri pe aceeasi tema

- A fost aprobata o ordonanta de urgenta care prevede, printre altele, ca pe durata starii de alerta, angajatorii sa dispuna munca la domiciliu sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii permite.Totodata, in cazul in care munca la domiciliu sau telemunca nu sunt posibile, actul normativ…

- Instalat de o saptamana la Primaria Timișoara, Dominic Fritz a decis deja o serie de masuri organizatorice, toate avand in vedere pandemia de coronavirus. Cel mai important, programul de lucru cu publicul la celebra Camera 12 a fost prelungit, se va lucra in doua schimburi, de la ora 8.00 la ora 20.00.…

- Noile masuri restrictive anunțate de Consiliul Național pentru Situații de Urgența ar putea trimite acasa, sa lucreze in regim de telemunca sau munca la domiciliu, o parte dintre salariații Primariei Suceava."Vom face o analiza a activitaților fiecaruia, unde se preteaza telemunca sau munca ...

- Ministerul Muncii a finalizat actul normativ privind digitalizarea relatiilor de munca, care introduce semnatura electronica pentru semnarea contractelor si simplifica activitatea prin telemunca, a anuntat, pe Facebook, ministrul de resort, Violeta Alexandru, relateaza Agerpres."Dupa consultari…

- Peste 18% dintre romani au inceput sa lucreze de acasa ca urmare a epidemiei. Psihologii ii indeamna sa iși delimiteze clar viata personala de cea profesionala, anunța MEDIAFAX.Ionut este corporatist si lucreaza de acasa din martie. El a devenit mai productiv cu 30% dupa ce a transformat toate…

Angajatii din HoReCa protesteaza miercuri, intre orele 17-18, in fata restaurantelor si a teraselor unde lucreaza, pentru a trage un semnal de alarma asupra viitorului celor 400.000 de persoane care muncesc in aceasta industrie.