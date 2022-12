Stiri pe aceeasi tema

- La data de 20 decembrie polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice – Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale au desfasurat o actiune specifica pe linia combaterii traficului ilicit cu tigarete de provenienta extracomunitara, ocazie cu care au fost efectuate un numar…

- In urma desfasurarii unor acțiuni in zona de competenta, in care au fost urmarite in trafic doua autoturisme incarcate cu tigari, polițiștii de frontiera suceveni cerceteaza doi cetațeni romani pentru implicarea in activitati de contrabanda și au confiscat 14.700 pachete cu tigari. Ieri, 15 decembrie,…

- Polițiștii Serviciului Arme Explozivi Substanțe Periculoase din cadrul I.P.J. Maramureș, in colaborare cu polițiștii din Șomcuta Mare, au pus in aplicare, ieri, 10 decembrie, doua mandate de percheziție domiciliara emise de Judecatoria Baia Mare la domiciliul unui barbat de 22 ani din Șomcuta Mare.…

- In urma activitaților desfașurate marti, 6 decembrie, de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalitații Economice Maramureș, in cadrul unor cercetari intr-un dosar penal, avand ca obiect savarșirea infracțiunii de contrabanda, au fost puse in executare a 3 mandate de aducere și 12 mandate de…

- Un barbat in virsta de 55 de ani de origine turca și o societate cu raspundere limitata au fost condamnați pentru comiterea infracțiunii de contrabanda. Barbatul a fost condamnat la inchisoare pe termen de 4 ani cu suspendarea condiționata a executarii pedepsei pe un termen de 4 ani. Compania invinuita…

- Polițiștii de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul Inspectoratului Județean au acționat timp de trei zile și au documentat activitatea infracționala a unor persoane despre care aveau date ca se ocupa in aceasta perioada cu transporturi de materiale pirotehnice interzise,…

- Aproximativ 700.000 de tigarete provenite din activitati de contrabanda au fost confiscate de politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din Dolj, in cadrul unei actiuni pentru prevenirea si combaterea contrabandei cu tutun, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au acționat aseara pe direcția localitații Lunca la Tisa din județul Maramureș, unde mai multe persoane au incercat sa introduca din Ucraina in Romania, trecand inot apa raului Tisa, țigari de contrabanda in valoare de 70.000 lei. Ieri, 21…