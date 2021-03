Zeci de mii de români și-au anulat programările pentru vaccin. AstraZeneca, folosit în continuare în România In timp ce multe țari europene au suspendat vaccinarea cu AstraZeneca, Romania continua sa administreze acest ser cetațenilor. Decizia de a continua vaccinarea cu AstraZeneca a fost luata, luni, in Romania. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghița, spune ca a fost una dintre cele mai grele decizii luate. „Mai multe țari au decis suspendarea vaccinarii cu un loc de vaccin AstraZeneca sau suspendarea completa a vaccinarii cu acest vaccin. Sunt 13 state la nivel european care au decis suspendarea unui singur lot, 7 care au decis continuarea și 15 state au decis suspendarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

