Stiri pe aceeasi tema

- Capacitatea Mexicului de a controla fluxurile de migranti ar putea fi o conditie pentru un nou Acord nord-american de comert liber (NAFTA), a avertizat luni presedintele american Donald Trump, relateaza DPA. ''Mexicul, ale carui legi privind imigratia sunt foarte dure, trebuie sa opreasca oamenii…

- Caravana cu peste 1.000 de migranti din America Centrala, care a traversat Mexicul spre SUA, cu scopul de a intra clandestin pe teritoriul Statelor Unite, o perspectiva ce il agasa pe presedintele american Donald Trump, a renuntat la planul sau, a anuntat miercuri organizatia neguvernamentala 'Persoane…

- Donald Trump vrea sa trimita armata la granița cu Mexicul. Președintele american a anunțat trimiterea armatei la granița ar constitui “un mare pas”, citeaza Agerpres AFP. Anunțul liderului de la Washington a venit dupa ce in ultimele zile a reprosat vehement Mexicului ca lasa peste 1.000 de migranti…

- Presedintele american vrea sa impuna Chinei taxe pentru importuri care ar putea ajunge la 60 de miliarde de dolari. In plus, vor fi limitate investitiile chinezesti in Statele Unite. Potrivit lui Donald Trump, actiunea vine ca riposta la furtul de tehnologie.

- Presedintele american, Donald Trump, il va primi pe omologul sau francez, Emmanuel Macron, la 24 aprilie, la Casa Alba, a confirmat luni executivul american, relateaza AFP. Emmanuel Macron va avea dreptul la "prima vizita de stat", care include o ceremonie oficiala si un dineu, organizata de presedintele…

- Statele Unite ale Americii intentioneaza sa-si deschida ambasada la Ierusalim in luna mai, pentru a coincide cu implinirea a 70 de ani de la fondarea statului Israel, a declarat vineri pentru Reuters un oficial american, sub conditia anonimatului. Presedintele american Donald Trump a recunoscut in decembrie…

- Statele Unite ale Americii amenința cu un atac iminent in cazul in care președintele sirian, Bashar al-Assad, va continua sa foloseasca arme chimice in razboiul civil din Siria. „Evaluari publice si fotografii arata in mod clar ca regimul lui Al-Assad continua sa foloseasca arme chimice”,…

- Casa Alba si-a prezentat joi planul pentru migratie. In schimbul regularizarii a 1,8 milioane de imigranti intrati ilegal in Statele Unite, Donald Trump vrea 25 de miliarde de dolari pentru constructia unui zid la granita cu Mexic.