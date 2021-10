Zeci de medici, angajați la Spitalul Județean De la inceputul anului și pana in prezent, la Spitalul Județean de Urgența (SJU) Targu-Jiu au fost angajați 21 de medici specialiști și medici primari. Cinci dintre acești medici au avut contract pe perioada determinata (de la inceputul anului pana in lunile iunie-august). De asemenea, in cursul acestei saptamani vor incepe activitatea inca doi medici specialiști: un neurolog și un medic de Anatomie Patologica. Cea mai recenta angajare este cea de la Secția Neurologie. Medicii nou angajați anul acesta sunt specializați in: Obstretica-Ginecologie, Neurologie, Medicina de urgența, ORL, Anatomie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

