Stiri pe aceeasi tema

- Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti a descins, vineri dimineata, in mai multe complexuri comerciale din Bucuresti si Ilfov. Politistii au gasit aici zeci de standuri unde se vindeau produse contrafacute, printre care parfumuri si haine, noteaza News.ro.

- Politistii lugojeni impreuna cu colegii lor de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul I.P.J Timis au pus capat unor afaceri ilegale care aveau loc chiar in piata. Joi dimineata, oamenii legii au facut sase perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu produse accizabile.…

- Politistii si procurorii din Bucuresti au deschis, sambata, o ancheta, dupa ce o femeie a fost gasita inconstienta intr-un imobil din Sectorul 1. Se pare ca e vorba de un bloc din Piața Romana. Femeia nu a putut fi salvata, fiind declarat decesul. ”Astazi, in jurul 17.00, prin apel 112, Directia…

- Politistii au retinut administratorul unei galerii de arta, suspectat ca in perioada decembrie 2020 iunie 2021, si ar fi insusit mai multe tablouri semnate de autori precum Nicolae Grigorescu, Stefan Luchian sau Theodor Pallady. Conform anchetatorilor, bunurile ar fi fost destinate vanzarii, prejudiciul…

- Administratorul unei galerii de arta a fost retinut sub acuzatia ca si-ar fi insusit si ar fi dispus pe nedrept de mai multe tablouri ale unor pictori celebri – Grigorescu, Luchian, Petrascu, Iser, Tonitza, Bancila, Mutzner, Pallady, Aman – lasate in custodie in vederea vanzarii. Prejudiciul in acest…

- Administratorul unei galerii de arta din București este acuzat ca a furat tablouri semnate de pictori celebri. Prejudiciul estimat de anchetatori este de peste 230.000 euro. Marți, Direcția Generala de Politie a Municipiului București - Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice Sector…

- *I.P.J Valcea* *ACȚIUNE CU FORȚE MARITE IN JUDEȚUL VALCEA* In data de 11 spre 12 decembrie, a.c., polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Sutești, impreuna cu Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, polițiștii municipiului Dragașani și luptatori S.A.S Valcea au organizat și desfașurat o acțiune…

- Politistii Capitalei, sub supravegherea procurorilor, efectueaza, vineri dimineata, opt perchezitii, in Bucuresti si in judetul Ilfov, intr-un dosar de evaziune fiscala, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 1.200.000 lei, reprezentand impozit pe profit si TVA. "La data de 5 noiembrie, intr-un…