Zeci de locuinţe au fost inundate în Galaţi şi Timişoara, după ploile torenţiale Zeci de locuinte din Galati si Timisoara au fost inundate duminica in urma ploilor torentiale. Jumatate din tara se afla sub avertizare cod galben de vreme instabila.Purtatorul de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, a transmis ca circa 20 de pompieri cu mai multe motopompe actioneaza duminica seara in zona Valea orasului din Galati, unde s-a acumulat o cantitate foarte mare de apa. Circa 50 de curti au fost inundate, apa masurand pana la un metru.Un barbat in varsta de 54 de ani a suferit un atac de panica, cand si-a vazut curtea cuprinsa de apa. Acesta a fost preluat rapid de un echipaj de la… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

