Zeci de gospodării din Bistrița Năsăud au fost inundate. Ploile continuă să facă ravagii Ploile continua sa faca ravagii in Romania. Zeci de gospodarii au fost inundate in Bistrița Nasaud și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a scoate apa din curțile oamenilor. In plus, mai multe mașini au fost lovite de copacii rupți de vijelii, in Olt și Buzau. In satul Dumbraveni din Bistrița-Nasaud, apa a distrus tot ce a intalnit in cale. 40 de gospodarii au fost inundate, mai multe podețe au fost distruse, iar copacii de pe marginea drumului au fost rupți de puhoaiele de apa. De furia apelor nu au scapat nici mașinile satenilor. Un caine a fost norocos. Un baiat din sat l-a salvat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

