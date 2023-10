Zeci de câini, omorâți și aruncați într-o pădure din Gorj Zeci de caini au fost omorați și aruncați intr-o padure din comuna gorjeana Calnic. Poliția Municipiului Targu Jiu a fost sesizata, sambata, de catre un barbat, de 46 de ani, din municipiu, ca in dimineața aceleiași zile, in timp ce se deplasa pe un drum forestier din comuna Calnic, a gasit mai mulți caini decedați. Cu ocazia verificarilor au fost gasite 23 de cadavre ale unor caini de rasa comuna. Acestea erau nemicrocipate și nu prezentau urme de violența, lovituri sau plagi la exterior. Polițiștii efectueaza cercetari pentru savarșirea infracțiunii de uciderea animalelor, cu intenție, fara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

