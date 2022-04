Stiri pe aceeasi tema

- "Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, in seara zilei de 24 martie, in jurul orei 23,00, in locuinta inculpatului a avut loc o altercatie in urma careia inculpatul a lovit victima mai intai in zona fetei, a proiectat-o la pamant si, ulterior, i-a aplicat doua lovituri de mare…

- Procurorii brașoveni au confirmat, dupa ce s-a finalizat autopsia de catre medicii de la Serviciul de Medicina Legala, ca primarul din Jibert, Iancu Boeriu, a murit in urma loviturilor primite din partea unui consilier local. „Joi, in 24 martie, pe la orele 23.00, la domiciliul inculpatului Buta Gheorghe,…

- Un tanar, in varsta de 19 ani din Apața, a murit dupa ce a fost injunghiat cu un cuțit. Totul s-a petrecut sambata seara, la o petrecere. In urma unei altercații, un tanar ar fi injunghiat victima cu un cuțit in spate, iar la scurt timp aceasta a murit, potrivit brasov.net. „A fost o petrecere organizata…

- O recenta decizie judecatoreasca a devenit știre: ortopedul brașovean Ovidiu Mocanu a fost acuzat de 42 de pacienți ca le-a cerut bani ca sa-i opereze, a fost trimis in judecata și a fost gasit nevinovat de catre prima instanța. Ce s-a intamplat in acest dosar? Parchetul a susținut despre medicul Mocanu…

- Procurorii din Prahova au declanșat o ancheta care vizeaza vaccinari fictive anti-COVID, circa 30 de persoane fiind duse marti la audieri. Vaccinarile fictive erau realizate in cabinetul unui medic din comuna Valea Calugareasca, fiind identificate 43 de persoane care ar fi fost imunizate fictiv impotriva…

