Stiri pe aceeasi tema

Paisprezece combatanti pro-iranieni au fost ucisi in atacuri aeriene americane efectuate in noaptea de joi spre vineri in estul Siriei, ca riposta fata de un atac cu drona in care a fost ucis un american, iar alti sase au fost raniti, relateaza AFP.Forte americane au efectuat "atacuri aeriene de…

Forțele ucrainene au respins 102 atacuri in ultima zi, potrivit ultimei actualizari a Statului Major al forțelor armate ale Ucrainei, informeaza luni The Guardian.In cea mai recenta actualizare, Statul Major al forțelor armate ucrainene a precizat ca forțele ruse au continuat operațiunile ofensive…

Fostul ministru al Apararii, senatorul PSD Vasile Dincu, va primi joi, in cadrul unei ceremonii, din partea ambasadorului extraordinar și plenipotențiar al Ucrainei in Romania, Prokopchuk Igor, Ordinul Prințului Iaroslav cel Ințelept gradul III, informeaza Senatul.

Fortele rusesti si-au intensificat ofensiva in estul Ucrainei, incercand sa incercuiasca micul oras minier Bahmut, scena celor mai dure lupte pe campurile de lupta saturate de ploi si de un dezghet de primavara timpurie, transmite Reuters, citat de news.ro.

Fortele ucrainene au declarat miercuri ca au distrus un lansator rusesc de rachete multiple, care a lansat arme termobarice, in apropierea orasului Vuhledar din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, relateaza CNN, conform news.ro.

Un sfert din populația Ucrainei risca sa dezvolte o afecțiune mentala severa, in urma invaziei rusești care dureaza de un an, a declarat joi un consilier al Organizației Mondiale a Sanatații, anunța Mediafax.

Sirenele de alerta antiaerieana au inceput sa sune, miercuri seara, in mare parte din centrul si estul Ucrainei, in timp ce oficialii avertizeaza locuitorii sa se adaposteasca de un posibil atac rusesc, relateaza CNN, citat de news.ro.

O delegație neoficiala din Statele Unite a vizitat duminica orașul Izium din estul Ucrainei, care a fost eliberat de sub ocupația rusa in septembrie anul trecut.