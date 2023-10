Zece zile pentru plata datoriilor sau stop-joc!

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis sanctionarea clubului FCU Craiova dupa meciul cu Hermannstadt, din Superliga, dar si penalizarea lui Cooper Godberg Barry (UTA Arad) dupa eliminarea dee la partida cu Petrolul, potrivit news.ro.Sanctiunile decise:FCU Craiova…

- Comisia de Disciplina din cadrul Federatiei Romane de Fotbal a luat, miercuri, decizia suspendarii jucatorului Catalin Carp, de la UTA Arad, pentru trei partide, aplicandu-i totodata si o penalitate sportiva de 4.000 lei, informeaza site-ul oficial al LPF."AFC Botosani vs. AFC UTA Arad - Eliminare…

- Noaptea trecuta, Joyskim Dawa, fundaș central la FCSB, a publicat o serie de insulte rasiste pe care le-a primit ca urmare a eliminarii din meciul cu Hermannstadt, 2-2. Contactata de GSP.ro, Federația Romana de Fotbal transmite ca a sesizat deja Comisia de Etica și Disciplina. ...

- Astazi, la doar doua zile dupa meciul de pe Arena Naționala, in care echipa naționala de fotbal a Romaniei a caștigat cu scorul de 2-0, Comisia de Disciplina a UEFA a deschis o investigație cu privire la bannerul și scandarile care au avut mesajul „Kosovo e Serbia" (și „Basarabia e Romania"), care au…

- Vlad Stef (38 de ani), antrenorul secund de la Metaloglobus, a fost sancționat de Comisia de Disciplina și Etica din cadrul FRF pentru incidentele provocate la finalul meciului cu Dinamo, disputat marți, 29 august, la Targoviște, in play-off-ul Cupei Romaniei Betano. Alb-roșii s-au impus greu, scor…

- Comisia de Disciplina din cadrul FRF, intrunita miercuri, a decis sanctiuni pentru FC Rapid, Petrolul, FC Dinamo si Hermannstdt, dupa meciuri din ultimele doua etape ale Superligii.FC Rapid a primit o penalitate de 10.000 de lei, iar celelalte trei cluburi au fost sanctionate cu cate 5.000 de lei,…

- Comisia de Etica și Disciplina a UEFA a anunțat ce decizie a luat dupa incidentele de la Romania U21 - Ucraina U21 (0-1), de la Campionatul European 2023. In partida jucata pe Ghencea, pe 24 iunie, ultrașii din facțiunea „Camarazii” au aruncat cu fumigene și au afișat un banner cu trimitere la mișcarea…

- Problemele la Minaur Baia Mare continua in urma retrogradarii in Liga 3. Gruparea maramureseana a fost actionata, pe cale legala, de alti jucatori cu care s-a aflat sub contract pana saptamanile trecute, iar acum este nevoita sa achite datoriile. Minaur Baia Mare trebuie sa plateasca salariile pe care…