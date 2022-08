Stiri pe aceeasi tema

- Trei romani au murit intr-un accident de autocar, in Bulgaria. In autovehiculul inmatriculat in Romania se aflau 25 de pasageri Patru persoane intre care trei romani si-au pierdut viata vineri noaptea intr-un accident in care a fost implicat un autocar romanesc langa Veliko Tirnovo, in Bulgaria. La…

- Patru persoane, intre care trei cetateni romani, au murit si alte noua au fost ranite in accidentul rutier care a avut loc in Bulgaria, la Veliko Tarnovo. Cinci pacienți romani internați in acest moment in spitalul din Veliko Tarnovo vor fi aduși in țara cu mai multe elicoptere. Ranitii romani, transportati…

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca, dupa accidentul din Bulgaria, in care au murit mai multi cetateni romani, iar altii au fost raniti, ca la nivelul Guvernului au fost facute demersuri pentru a asigura ingrijire medicala victimelor. De asemenea, el a precizat ca elicoptere SMURD se deplaseaza spre…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, referitor la recentul accident rutier din Bulgaria, in care au murit patru romani, ca instituțiile statului sunt pregatite sa ofere sprijin cetațenilor romanilor indiferent unde s-ar afla și ca un elicopter SMURD și o echipa de medici de la spitalul Floreasca din…

- Patru romani au murit intr-un accident de autocar, in Bulgaria. In autovehiculul inmatriculat in Romania se aflau 25 de pasageri. Patru romani si-au pierdut viata vineri noaptea intr-un accident in care a fost implicat un autocar romanesc langa Veliko Tirnovo, in Bulgaria.

- Sambata dimineața, in jurul orei 01:30, un autocar inmatriculat in Romania, la bordul caruia se aflau 25 de pasageri, dintre care 7 cetațeni turci, iar restul romani, a fost implicat intr-un accident rutier in Bulgaria. Deocamdata nu se cunoaște unde trebuia sa ajunga autocarul in țara noastra. Accidentul…

- Șoferul care a murit in accidentul produs pe o șosea din Bulgaria avea 33 de ani și era orginar din Vulcanești, anunța portalul gagauzinfo.md.Potrivit sursei, barbatul era casatorit și avea doi copii minori.

- Un grav accident in Maramureș a produs moartea unui om, care era șofer de autocar, și ranirea a opt pasageri. Autocarul transporta turiști polonezi. Accidentul s-a produs marți seara in zona localitații Moisei. Una dintre ipoteze este ca șoferul, de 62 de ani, ar fi adormit la volan. Alta ipoteza este…