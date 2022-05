Zece produse din județ sunt atestate de Ministerul Agriculturii ca produse tradiționale Ministerul Agriculturii a publicat cel recent raportul Registrului național al produselor tradiționale (RNPT) conform ordinului nr. 724 din 29 iulie 2013 privind atestarea produselor tradiționale, cu modificarile și completarile ulterioare. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a atestat aproape 720 de produse tradiționale. Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT) atestate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost actualizat, la data de 7 aprilie 2022și il aveți aici: https://bit.ly/registru-produse-trad-atestate. Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a atestat aproape 720 de produse tradiționale. Registrul Național al Produselor Tradiționale (RNPT)de Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale a fost actualizat, la data de 7 aprilie 2022și il aveți aici: https://bit.ly/registru-produse-trad- In județul Hunedoara sunt atestate zece… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol: replicahd.ro

