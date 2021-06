Stiri pe aceeasi tema

- Zece angajati ai Serviciului de Inmatriculari din Timisoara au fost ridicati luni dimineata de ofiterii DGA, fiind cercetati pentru luare de mita, informeaza News.ro . Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, este vorba despre zece angajati care au fost ridicati de ofiterii DGA si au fost dusi…

- Polițiștii Serviciului Anticorupție Timiș și cei a Parchetului de pe langa Tribunalul Timiș au descins luni dimineața la Serviciul Inmatriculari care are sediul la Iulius Mall. Investigațiile polițiștilor anti-corupție au plecat de la informațiile potrivit carora agenții care se ocupau de inmatricularea…

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a fost retinut dupa ce a agresat un barbat, de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima se afla in stare grava la spital, informeaza News.ro . Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un…

- Inculpat in 50 de dosare penale privind fapte de «furt» sau «furt calificat», un adolescent de etnie roma din Țandarei a fost lasat liber de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Fetești. Anchetatorii au respins solicitarea polițiștilor din Țandarei privind arestarea preventiva a infractorului…

- PERCHEZIȚII ale polițiștilor din Alba la persoane banuite de inșelaciune și fals. Ar fi incasat peste 70 000 de lei de la o firma, cu o factura FALSA Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 4 perchezitii la persoane banuite de savarșirea unor infracțiuni…

- Barbatul care a impușcat in cap, vineri, 7 mai, un alt participant la o partida de vanatoare ilegala organizata in Remetea, județul Bihor, a fost retinut pentru 24 de ore, sub acuzatia de braconaj si vatamare corporala din culpa, relateaza site-ul local eBihoreanul.Potrivit sursei citate, procurorul…

- Șoferul roman, in varsta de 24 de ani, era angajat al unei firme de transport. Conform anchetatorilor, acesta a preluat coletele cu teste rapide COVID-19, pe 27 aprilie, de la Aeroportul Frankfurt-Hahn și trebuia sa le livreze in Rheinstetten, un oraș situat la mica distanța de Karlsruhe, relateaza…

- DIICOT a descins, luni, la Primaria Iași. Edilul orașului, Mihai Chirica, susține ca este vorba despre un dosar care vizeaza un contract de asociere din anul 2005. Anchetatorii ridica documente de la fața locului. Conform unor surse citate de Ziarul de Iași, luni dimineața au fost facute percheziții…