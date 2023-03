Zece persoane au fost ucise și alte cinci rănite într-un atac violent comis într-un bar din Mexic In total, zece persoane si-au pierdut viata si alte cinci au fost ranite in cursul unui violent atac intr-un bar din Mexic, au anuntat duminica autoritatile, noteaza AFP, citat de Agerpres. Sambata, la orele 23.00 (duminica, 05.00 GMT), un grup de barbati inarmati a intrat in fuga si au deschis focul asupra clientilor si angajatilor acestui local situat pe un drum care leaga orasele Celaya si Queretaro, in statul Guanajuato, in centrul tarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane, printre care se numara si un minor, au fost ranite, vineri, intr-un accident produs pe DE 578, in Miercurea-Ciuc, in care au fost implicate un autoturism si o autoutilitara, a informat IPJ Harghita Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Unsprezece palestinieni, inclusiv un baiat de 16 ani, au fost ucisi miercuri si peste 80 au fost raniti de gloante in timpul unui raid militar israelian in Nablus, scena unor ciocniri recurente si mortale in nordul Cisiordaniei, potrivit AFP, citat de news.ro. Fii la curent cu cele mai noi…

- Traficul este blocat miercuri seara pe DN1, in județul Bihor, unde un TIR și un autoturism au fost implicate intr-un accident. Doua persoane sunt ranite grav. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Patru persoane au fost ranite intr-un accident produs duminica seara pe drumul national 1, in judetul Alba. Trei dintre victime sunt minore, toti cei patru raniti fiind transportati la spital. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a rasturnat pe DN 2D, intre localitatile Lepsa si Gresu, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cel putin opt persoane au fost ucise si 23 ranite in bombardamente ucrainene asupra regiunii Lugansk controlate de Rusia in estul Ucrainei, a anuntat vineri agentia oficiala de presa rusa TASS, preluata de Reuters, citand o sursa neidentificata din serviciile de urgenta, scrie AGERPRES. Fii la…

- Cel mai mare acvariu cilindric din lume, aflat intr-un hotel din Berlin, a explodat. In interiorul acvariului se aflau 1.500 de pești exotici. Doua persoane au fost ranite, iar autoritațile au fost nevoite sa inchida strada pe care se afla hotelul, scrie Mediafax. Fii la curent cu cele mai…

- Cel putin doua persoane au fost ranite dupa ce un individ a deschis focul in curtea unui centru medical din statul american Pennsylvania, inainte de a se sinucide, informeaza postul local WPVI, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…