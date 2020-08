Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc la data de 2 august, in jurul orei 22.00, pe DN I C VOG din județul Cluj.Citește și: Centrul INFOTRAFIC anunța valori ridicate de trafic pe A2, la intrarea in BucureștiUn conducator auto de 77 de ani, din municipiul Dej, care se deplasa pe DN 1C VOG, din direcția…

- 1 Henry Howard Holmes și labirintul crimelor Holmes a fost un ucigaș in serie care a trait in secolul XIX și care a construit un conac ca un labirint, „Castelul crimelor”, unde a atras și ucis aproximativ 200 de oameni. Henry Howard Holmes a fost unul dintre primii ucigași in serie cunoscuți din istorie.…

- Date noi privind rata șomajului din Capitala vin de la Agentia Municipala pentru Ocuparea Fortei de Munca Bucuresti. Agențiaavea in evidenta, la sfarșitul lunii iunie, 15.241 de someri, din care 8.077 femei. Rata somajului a fost de 1,28%, conform unui comunicat citat de Mediafax.La sfarșitul…

- Are o trasaturi superbe, o silueta sculptata și urmeaza sa fie admirata de milioane de oameni, pe paginile unei reviste dedicate „perfecțiunii feminine”. Doar ca superba Valentina s-a nascut, de fapt, Valentin!

- In același timp, Mircea Radu este și consilier al președintelui TVR Doina Gradea. Din ianuarie 2020, in aceasta calitate, are atribuții pe zona editoriala și de imagine a televiziunii publice. "Consilier in management al Presedintelui-Director General al TVR, Doina Gradea, atributiile sale…

- Sediul din Washington al NASA va fi redenumit si va primi numele primei femei afro-americane care a lucrat ca inginer pentru agentia spatiala americana, Mary Jackson, a anuntat miercuri administratorul sau general, citat de AFP.

- Producție record de cireșe anul acesta la Turcinești, satul Rugi. Considerat „patria cireșelor” in județul Gorj, satul este plin de livezi de cireș. Este vorba de mii de pomi deținuți de catre locuitorii caselor din zona. Daca anul trecut, producția a fost afectata de frigul din primavara, anul acesta…

- Mai multe femei din nordul Indiei au gasit o metoda inedita de a lupta cu noul coronavirus. Acestea s-au adunat pe marginea unui lac si au participat la un ritual menit sa alunge COVID-19 din tara. Pentru ceremonie, ele au adus flori si bomboane.