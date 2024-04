Stiri pe aceeasi tema

- Peste 230 de perchezitii sunt efectuate miercuri in tara pentru destructurarea grupurilor specializate in comiterea infractiunilor de trafic de persoane, trafic de minori, trafic de droguri si criminalitate informatica, urmand sa fie puse in executare 223 de mandate de aducere.”La acest moment, in cadrul…

- ''Astazi, Politia Romana efectueaza 205 perchezitii domiciliare, pentru combaterea infractionalitatii, in principal a celei economice, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale si protejarea comunitatii de activitatile ilegale'', informeaza intr-un comunicat IGPR.Perchezitiile…

- "Astazi, Poliția Romana efectueaza 80 de percheziții domiciliare pentru combaterea infracționalitații, tragerea la raspundere a persoanelor implicate in comiterea de fapte penale și protejarea comunitații de activitațile ilegale.Perchezițiile sunt efectuate sub supravegherea procurorilor de la D.I.I.C.O.T.…

- Percheziții de amploare, joi dimineața, in mai multe cauza care vizeaza traficul de droguri, evaziune fiscala, contrabanda, spalarea banilor, tulburarea ordinii și liniștii publice, lovirea sau alte violențe, talharie calificata, distrugere și furt. La acțiuni participa reprezentanți ai Poliției Romane…

- Din cercetarile efectuate pana in prezent a reieșit ca, incepand cu anul 2019 și pana in prezent, la nivelul unei școli postliceale, ar fi fost dezvoltat un mecanism ilegal, constand in școlarizarea fictiva a unor cetațeni italieni (care nu cunosc limba romana și care nu s-au prezentat la cursuri și…

- Operațiunea de amploare a avut loc pe 14 februarie – Doi suspecți de trafic de droguri de risc și mare risc reținuți. Poliția din Timișoara, in colaborare cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Timișoara, au efectuat descinderi la dealerii de droguri din oraș, punand in aplicare 16 mandate…

- Anchetatorii din cadrul structurilor de combatere a criminalitatii organizate au efectuat, miercuri, perchezitii in municipiul Timisoara intr-un dosar de amenintare in scop terorist, dupa ce mai multe institutii au primit pe mail mesaje de amenintare cu bombe care ar fi fost amplasate in diverse locuri…