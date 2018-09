Stiri pe aceeasi tema

- Zece persoane, intre care si copii, au fost impuscate duminica seara intr-un ansamblu rezidential din San Bernadino, statul California, a anuntat politia, precizand ca trei persoane se afla in stare critica.

- Zece politisti au intervenit de urgenta si au fost si ei raniti in cursul operatiunii de salvare care s-a produs duminica seara, in jurul orei locale 19:00. Dupa o jumatate de ora, focul a fost anihilat, scrie presa franceza, citand serviciile de Pompieri din Paris, potrivit Belga. La operatiunile…

- Imagini care arata cifrele de pe schijele bombei, filmate la putin timp dupa atacul de joi, 9 august, in Saada - fief al rebelilor - indica faptul ca este vorba despre o bomba de tip Mark 82 (Mk82), cu ghidaj laser de preciziei, conceputa de compania de aparare americana Lockheed Martin, a precizat…

- Bilant tragic in nordul statului american California. Cinci oameni, printre care doi copii, au murit in incendiile de vegetatie. 11 persoane sunt date disparute. Sute de case au fost mistuite de flacari, iar situatia este departe de a fi sub control.

- Peste 200 de persoane au fost evacuate din localitatea Boian, din care 50 de copii care innopteaza la rude, zeci de case si sute de hectare de teren au fost distruse din cauza inundatiilor care au avut loc luni in judetul Sibiu, arata un prim bilant dat publicitatii de catre Inspectoratul pentru…

- Suspectul a fost arestat, dar deocamdata nu se cunosc motivele pentru care a deschis focul. Cand politia a sosit la fata locului a gasit patru persoane impuscate in parcarea cabinetului, victimele fiind transportate de urgenta la spital. Se pare ca toate victimele apartin aceleiasi famii,…