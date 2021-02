Zece mașini, tamponate de un bărbat fără permis care conducea o mașină cu numere false Un barbat, de 49 de ani, care nu are permis de conducere și care se afla la volanul unei mașini cu numere false, a lovit vineri seara zece autoturisme parcate pe o strada din Constanța, informeaza digi24 . Potrivit IPJ Constanța, polițiștii au fost sesizați vineri seara cu privire la producerea unui accident pe strada Brizei din municipiul Constanța. Din primele cercetari s-a stabilit ca un barbat de 49 de ani, in timp ce se afla la volanul unei mașini, ar fi avariat zece autoturisme care se aflau parcate in zona. Polițiștii au stabilit ca acesta nu are permis de conducere pentru nicio categorie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

