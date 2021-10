Stiri pe aceeasi tema

- O noua zi in care rata de infectare din Capitala inregistreaza o creștere. Miercuri, incidența cazurilor COVID-19 in București a ajuns la 16,51 la mia de locuitori. Ziua precedenta, autoritațile anunțau ca rata de infectare era de 16,44 la mia de locuitori.

- Rata de infectare a atins un nou record in Bucuresti. Incidenta cumulata a cazurilor de coronavirus la nivelul Capitalei a ajuns, vineri, la 15,83 infectari la mia de locuitori, potrivit DSP Bucuresti.Joi, rata de infectare era 15,42 cazuri la mia de locuitori.14.10.2021 - ora 10:00 - valoarea de 15,4213.10.2021…

- Rata de infectare in Bucuresti a ajuns luni la 14,71, fata de 14,2 la mia de locuitori cu o zi in urma, conform datelor transmise de catre autoritati. Guvernul a stabilit o serie de restrictii pentru persoanele nevaccinate.. Conform noilor masuri, circulatia persoanelor nevaccinate intre orele 20.00…

- Dupa ce in ultimele zile rata de infectare in București a crescut din ce in ce mai mult, iata ca astazi s-a mai depașit inca un prag. Direcția de Sanatate Publica a Capitalei a anunțat ca incidența cazurilor a ajuns la 10,31 la mia de locuitori.

- Situație dramatica in Romania. In urma cu scurt timp, incidența cazurilor a explodat in București, astfel rata de infectare a depașit 8 la mia de locuitori, inregistrandu-se chiar 8,28. In urma numarului alarmant de cazuri infectate cu SARS-CoV-2 inregistrate in ultimele 24 de ore, autoritațile au impus…

- Informație de ultima ora! Capitala a depașit rata de infectare de 6 la mia de locuitori. Potrivit regulilor anunțate de autoritați, cand incidența ajunge la 6 la mie, intra in vigoare noi restricții. Ce urmeaza sa se intample in București? Capitala a trecut pragul de 6/1000 Miercuri, rata de infectare…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) urmeaza sa reglementeze, printr-o hotarare, ca activitatile economice din anumite domenii sa se inchida la ora 18:00 in localitatile unde rata de incidenta trece de 4 cazuri la mia de locuitori, a anunțat miercuri premierul Florin Cițu intr-un briefing…

- Rata de infectare in București a urcat duminica la 2,44 la mia de locuitori, de la 2,33, cat fusese ieri, a anuntat subprefectul de București, Antonela Ghita. In Hotararea de Guvern care prelungește starea de alerta (HG 932 din 9 septembrie 2021) se stabilesc doua praguri de la care se impun interdicții…