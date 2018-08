Zece judete din Romania sunt afectate de pesta porcina africana

Stiri pe aceeasi tema

- "Peste 600 de focare de pesta porcina africana" in Romania Foto: Agerpres. Din cauza pestei porcine africane, autoritatile au aprobat vânarea a aproximativ 5.000 de mistreti aflati în zonele în care au fost confirmate focare ale bolii. Ministrul apelor si padurilor,…

- Razboiul autoritatilor din judetul Ialomita cu pesta porcina nu este nici pe departe castigat. Virusul ucigas a fost confirmat si in localitatea Ograda, aflata la 9 kilometri de Tandarei. Astfel, boala contagioasa care ucide pe capete animalele s-a instalat in 12 localitati din Baragan.

- Pesta porcina continua sa se extinda cu repeziciune si in tarile vecine. Un focar s-a inregistrat ieri intr-o ferma de porci situata la 50 de kilometri distanta de Odesa. Acum, in zona a fost decretata carantina.

- Numarul focarelor de pesta porcina africana confirmate pe teritoriul Romaniei a ajuns la 645, a anuntat Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, citata de Agerpres.

- Virusul pestei porcine afecteaza din ce în ce mai mult în România, vorbindu-se, deja, de arderea cerealelor, de uciderea a zeci de mii de porci, de masuri care mai de care mai radicale pentru oprirea raspândirii molimei.

- Pesta porcina scapa de sub control. Specialiștii susțin ca un milion de animale ar putea fi sacrificate pana la finalul anului, adica un sfert din efectivele din intreaga țara. Iar consecintele se vor vedea la raft pentru ca importurile vor crește cu pana la 30%.

- Romania este in stare de alerta. Ce s-a intamplat acum 30 de ani in Spania și Portugalia se reediteaza la indigo la noi. Realitatea este mult mai cumplita și masurile care ar trebui luate sunt dure și de neacceptat pentru unii gospodari. In ediția de ieri, Evenimentul zilei arata ca situația critica…

