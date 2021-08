Stiri pe aceeasi tema

- Zona Flora a fost animata sambata cu ocazia reluarii targurilor de adopții canine. Zeci de timișoreni de toate varstele au participat la primul din cele cinci targuri de adopții canine, organizate sub sloganul „Și mie imi sta bine in lesa! Ia-ma acasa!” de catre Primaria Timișoara, adapostul Danyflor…

- Primaria Timișoara pregatește organizarea primului targ din campania pentru adopția cainilor aflați in adapostul public. Acesta are loc sambata, 21 august, in zona Flora, intre orele 10-14. Timișorenii sunt invitați sa se implice in soluționarea problemei cainilor fara stapan. Primaria Timișoara lanseaza…

- 15 caini, deparazitați, vaccinați, sterilizați, microcipați și foarte sociabil, iși așteapta viitorii stapani, la primul targ de adopție canina organizat de Primaria Timișoara și Danyflor, sub deviza „Și mie imi sta bine in lesa! Ia-ma acasa!”. Sambata, in zona Flora, timișorenii sunt invitați sa se…

- Primaria Timișoara trece la o alta etapa in managementul populației canine, cea a organizarii unei campanii de adopții a cainilor fara stapan, care se afla in adapostul public. In cadrul campaniei, vor fi organizate cinci targuri de adopții canine in cartierele orașului. Acestea vor avea loc in perioada…

- „Și mie imi sta bine in lesa! Ia-ma acasa!”, este deviza sub care Primaria Timișoara și Danyflor vor organiza, in perioada urmatoare, cinci targuri de adopție a cainilor aflați in adapostul public. Sunt peste 500 de animale fara stapan in padocurile Danyflor.

- Iubitorii de animale sunt invitați sa adopte un animal fara stapan la Targul de adopție care va fi organizat cu ocazia Zilei Internaționale a Animalelor fara Stapan la Adapostul de caini de la Golești. Evenimentul este organizat de Direcția de Dezvoltare Servicii Publice Focșani, prin Serviciul de…

- Adapostul de caini de la Smeura, comuna Moșoaia, ofera ajutor proprietarilor de caini și pisici (masculi si femele), prin sterilizare GRATUITA. Detinatorii sunt rugati sa-i aduca pentru sterilizare la sediul asociatiei. Vrei un oraș civilizat, fara caini pe strazi? Singura soluție sigura și umana este…