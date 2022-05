Stiri pe aceeasi tema

- Formatia „Zdob si Zdub” si orchestra Fratii Advahov, care reprezinta in acest an Republica Moldova la concursul international de muzica Eurovision, cu piesa „Trenuletul”, s-a calificat in finala. Aceasta va avea loc sambata, 14 mai, la Torino, Italia, transmite IPN.

- Moldova și Ucraina se numara printre țarile care s-au calificat in finala concursului Eurovision, ediția cu numarul 66, in urma primei semifinale de marți seara de la Torino. Cele 17 tari reprezentate pe scena au fost Albania, Letonia, Elvetia, Slovenia, Bulgaria, Republica Moldova, Ucraina, Lituania,…

- Artistul wrs a impresionat din nou audienta la a doua repetitie oficiala pe scena torineza a Eurovision Song Contest. Interpretarea melodiei „Llamame” pe Arena Pala Olimpico a strans aproape 140 de mii de vizualizari pe canalul de Youtube al Eurovision Song Contest, fiind unul dintre cele mai apreciate…

- In cea de-a 13-a ediție iUmor, e timpul ca vedetele care au avut rolul de cel de-al patrulea jurat sa faca roast la adresa lui Mihai Bendeac, a Deliei și a lui Cheloo. Rodica Popescu Bitanescu a revenit pe scena iUmor pentru un roast care a ridicat publicul in picioare.

- Formația Zdob și Zdub & Frații Advahov se pregatesc din plin de marele concurs Eurovision Song Contest. Artiștii au susținut ieri o conferința de presa la Torino, in care au spus ca sint gata sa dea tot ce e mai bun și sa incinte publicul larg. Zdubii alaturi de Frații Advahov au publicat și imagini,…

- Peste cateva zile, la Torino va incepe Eurovision Song Contest 2022. Intre 10-14 mai vor avea loc semifinalele și finala celui mai de tradiție show muzical de televiziune din Europa și nu numai. Astazi a plecat catre Italia și delegația Romaniei in frunte cu WRS, solistul care ne va reprezenta la ediția…

- Reprezentanții Moldovei la Eurovision Song Contest 2022, Formația Zdob și Zdub și Frații Advahov, pleaca vineri, 29 aprilie, la Torino, Italia, pentru a incepe repetițiile. Ei vor evolua in prima semifinala, pe 10 mai, alaturi de alte 17 țari. Marea finala a concursului va avea loc pe 14 mai. Piesa…

- Trupa Zdob și Zdub impreuna cu Frații Advahov au inceput turneul de promovare a piesei „Trenulețul” in cadrul concursului internațional de muzica Eurovision 2022. Aceștia au participat astazi la o conferința de presa in Israel, la care a fost prezenta presa internaționala, și urmeaza sa interpreteze…