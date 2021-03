Stiri pe aceeasi tema

- Wizz Air va conecta Cluj-Napoca cu Zakynthos și Mykonos, și Iași cu Santorini, cu doua zboruri/saptamana ce vor fi operate catre fiecare destinație insorita incepand cu 11 iunie 2021. Tarifele incep... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Aceste noi servicii se adauga celor cinci rute deja existente operate de la Bucuresti catre unele dintre cele mai populare destinatii de vacanta din Grecia. Astfel, pasagerii din Romania se pot bucura de calatorii sigure, accesibile si rapide cu Wizz Air pe opt rute catre destinatii din Grecia in aceasta…

- Incepand din vara aceasta, compania aeriana Blue Air va opera de pe Aeroportul Internațional "Avram Iancu" din Cluj Napoca, pe noi rute. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- A fost anunțata introducerea a 15 noi destinații populare din Europa, de pe Aeroportul din Cluj-Napoca, în care clujenii vor putea calatori începând cu aceasta vara. Vor fi operate de catre compania Blue Air zboruri directe catre destinații…

- Operatorul aerian Blue Air a introdus zboruri directe din Bucuresti catre Mykonos (Grecia) in programul de vara 2021, iar preturile incep de la 49,99 euro/segment cu taxe incluse, se arata intr-un comunicat al companiei, potrivit Agerpres. Toate rezervarile includ schimbarea gratuita a datelor…

- Sambata, 13 februarie, sunt așteptate sa soseasca pe aeroportul internațional "Avram Iancu" din Cluj Napoca, 23.400 doze de vaccin de la Pfizer BioNTech. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pilotul leton deține un canal de Youtube, acolo unde sunt postate saptamâna clipuri video de la bordul avionului pe care îl conduce Sergey. Barbatul le-a prezentat fanilor aterizari pe aeroporturile din Leipzig, Paris și Cluj, dar și vederi deasupra unor…

- Astazi au ajuns la Cluj-Napoca 29.250 doze de vaccin anti-COVID produs de Pfizer BioNTech, din totalul de 140.000 de doze primite la nivel național in cea de-a doua tranșa. Dozele de vaccin au fost transportate de la Aeroportul Internațional ”Avram Iancu” in condiții optime de siguranța, in containere…