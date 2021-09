Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana Wizz Air anunța introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre Bruxelles, Belgia, in fiecare marți și sambata,…

- Filarmonica Pitești va gazdui doua spectacole ale Teatrului particular “Vasilache” din București. Primaria Pitești organizeaza prin Filarmonica Pitești, in colaborare cu Teatrul particular “Vasilache” din București, doua piese de teatru in data de 28 august. Prima dintre ele reprezinta un spectacol…

- Echipa de fotbal Unirea Dej a anunțat, azi, prețul biletelor la jocul de sambata, de pe Municipal, cu AFC Unirea 04 Slobozia ”FC Unirea Dej scoate la vanzare bilete pentru meciul de sambata, 31 iulie, ora 11:00, cu AFC Unirea 04 Slobozia. Prețul unui bilet la tribuna este 10 lei. Biletele se vor vinde…

- Ministrul sanatatii al guvernului din Madrid, Carolina Darias, a declarat ca Spania ia in calcul sa administreze o a treia doza a vaccinului anti-Covid-19. Acesta s-a alaturat astfel discuțiilor privind necesitatea unei doze suplimentare, in contextul apariției variantei Delta. Peste jumatate din populatia…

- ARAD. Daca in aceste zile e in plina desfașurare vanzarea abonamentelor pentru noul sezon, iata ca UTA a anunțat, acum, prețul biletelor pentru meciurile de acasa. Ele sunt, oarecum, așteptate: 40 lei – tribuna I; 30 lei – tribuna a II-a; 20 lei – peluze.

- Dupa doi ani, Jah Khalib revine la Chișinau pentru a retrai din nou cele mai tari emoții alaturi de publicul, care mereu e gata de o noua experiența. Simbata, 26 iunie, rapperul și beatmakerul din Kazahstan va evolua pe scena Teatrului Verde cu un program solo, care include hiturile cunoscute, dar și…

- Jucatorii nationalei Spaniei au fost vaccinati impotriva Covid-19, vineri dimineata, la centrul Las Rozas din Madrid, potrivit news.ro. Spaniolii au fost vaccinati de personal militar, potrivit news.ro. Unii dintre jucatori au primit unica doza Janssen, iar altii, care au fost deja…