Zborul spaţial Blue Origin, cu Jeff Bezos la bord, s-a încheiat cu succes – VIDEO Bezos, cel mai bogat om din lume, a zburat la bordul New Shepard, un sistem ce cuprinde o capsula si o racheta, alaturi de doar trei oameni – fratele, Mark Bezos, femeia aviator Wally Funk in varsta de 82 de ani, care a devenit cea mai varstnica persoana ce a ajuns in spatiu, si un student in varsta de 18 ani, Oliver Daemen, care este primul client platitor la bordul navei si cel mai tanar om care ajunge in spatiu. Acesta a fost primul zbor zpatial cu echipaj civil care nu va fi pilotat. Niciunul dintre astronautii Blue Origin sau personal instruit nu s-a aflat la bord. Cu jumatate de ora inainte… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

