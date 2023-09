Stiri pe aceeasi tema

- Criza declanșata in ASF are loc in contextul in care mandatul celor 9 membri ai conducerii Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) expira in data de 15 noiembrie, dar și in contextul masurilor de austeritate bugetara pregatite de Ciolacu, care vor viza și autoritațile de sub tutela Parlamentului…

- Sute de angajați ai Autoritații de Supraveghere Financiara (ASF) amenința ca vor da in judecata autoritatea condusa de Nicu Marcu, daca nu iși vor primi pana pe 15 septembrie „prima de performanța pe anul trecut” și ulterior „prima pentru Ziua ASF”, au declarat vineri pentru HotNews.ro surse care au…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca polițele RCA emise de societatea falimentara Euroins au fost prelungite cu trei luni. „Motivul acestei modificari cred ca este legitim. Sunt inca in vigoare 1,8 milioane de polițe RCA emise de Euroins, iar daca s-ar pastra termenul actual de expirare, 8 septembrie,…

- Ordonanța de Urgența pentru „disciplina economico-financiara” pregatita de Guvernul Ciolacu și care reduce organigramele instituțiilor și taie anumite beneficii legate de salarizarea bugetarilor este pe cale sa genereze un adevarat cutremur in administrație.Chiar in Ministerul Finanțelor are loc…

- Cristian Muntean este cercetat disciplinar de echipa lui Nicu Marcu. A patra oara! Cristian Muntean, avertizorul de integritate care a pus pe masa Parlamentului si a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) mai multe documente si informatii care arata starea de fapt a Autoritatii de Supraveghere Financiara…

- Persoanele care dețin trotinete sau biciclete electrice ar putea fi obligate sa plateasca asigurari de raspundere civila pentru ele. Autoritatea de Supraveghere Financiara a inițiat un proiect de Ordonanța de Urgența in acest sens. Masurile sunt destinate celor care dețin vehicule cu care se pot deplasa…

- Daca planul nu-i va reusi, iar unele alimente de baza vor deveni mai rare pe rafturile magazinelor, el va invinovati patronii hrapareti. Alegerile de anul viitorul forteaza guvernul Ciolacu sa actioneze imediat pentru a livra populatiei povesti, fie ele si desantat de populiste, pentru a capta atentia…

- Tribunalul București a dat caștig de cauza celor de la Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF), motiv pentru care a dispus inceperea procedurii de faliment a Euroins. Potrivit unui comunicat al Autoritatii, politele emise de societate, cu exceptia celor de garantii, mai sunt valabile pana la data…