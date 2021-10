Stiri pe aceeasi tema

- Toți fanii o cunosc pe fiica lui Connect-R, Maya, insa puțini știu ca, de fapt, fetița concurentului de la Asia Express a trecut anul acesta in clasa I. Cu toate acestea, artistul este cam amagit, asta pentru ca a marturisit intr-un interviu ca fata lui are cateva mici probleme de cand a inceput școala.…

- Una dintre probele din ediția a șaptea de Asia Express i-a pus capac lui Zarug , care a cerut sa primeasca o amenda, refuzand sa indeplineasca misiunea. Acesta a declarat ca era pregatit sa paraseasca show-ul. Misiunea pe care a refuzat-o Zarug presupunea sa ia un cocoș in cușca și timp de 24 de ore…

- Zarug, coechipierul lui Lorelei Bratu, a ajuns ”asistenta TV” la Asia Express! Concurentul a facut deliciul colegilor lui, asta pentru ca in cadrul unei probe, Zarug i-a ajutat pe ceilalți concurenți cu punerea unor obiecte pe o tava, marturisind cu umor ca și-a dorit mereu sa fie ”asistenta” TV.

- Connect-R a trecut prin momente cumplite in timpul unei probe din Asia Express, asta pentru ca artistului i s-a facut rau și a fost nevoit sa ia o pauza, caci starile de greața s-au intensificat. Așadar, concurenții de la Asia Express, prezenți intr-o fabrica de ceramica au fost nevoiți sa suporte o…

- Connect-R se confrunta cu probleme de sanatate la „Asia Express”. Dupa ce a avut o criza de spondiloza, acum artistul a observat ca starea sa se inrautațește. Artistul a fost nevoit sa opreasca proba din cauza durerilor pe care le avea. Cuza și Emi, Zarug și Lorelei, Connect-R și Shift s-au luptat pentru…

- Inca de la ”batalia” pe care a purtat-o cu Mihai Petre in prima ediție de la Asia Express - Drumul Imparaților, Connect-R a marturisit ca are probleme de sanatate care ii cam dau batai de cap. In Istanbul, cantarețul a avut parte de momente de panica din cauza problemelor de sanatate pe care le are,…

- O femeie in varsta de 34 de ani și un barbat de 44 de ani au avut nevoie de ingrijiri medicale din partea unui echipaj SMURD dupa ce au suferit atacuri de panica. Dupa ce au primit ingrijiri medicale, ambii au refuzat transportul la spital. Totul s-a intamplat sambata dimineața, in timpul unui ...

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…