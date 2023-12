Stiri pe aceeasi tema

- Lanțul de magazine Zara a retras luni, 11 decembrie, de pe prima pagina a site-ului și a aplicației sale o campanie publicitara in care apareau manechine cu membre lipsa și statui invelite in alb, dupa ce aceasta a determinat apeluri venite din partea unor activiști pro-Palestina la boicotarea retailerului…

- Cea mai buna balerina romana din toate timpurile și una dintre cele mai mari balerine ale lumii, Alina Cojocaru (42 de ani), a vorbit, intr-un interviu pentru The Guardian, despre revenirea sa in lumea dansului, „la varsta la care mulți dansatori se retrag”. „Mișcarile ei diafane se topesc in aer”,…

- Poza cu secera și ciocanul intr-un cadru insangerat a fost postata pe contul de Instagram al Oanei Lasconi, iar comentariile nu au intarziat sa apara. Mulți internauți au criticat-o pentru modul in care a ales sa iși promoveze pagina.„Un simbol cu nimic mai puțin mizerabil și criminal decat svastica…

- Demna Gvasalia, designerul casei de moda Balenciaga, a preferat o abordare personala pentru prezentarea de duminica, 1 octombrie, de la Paris a marcii de lux, prezentand o noua gama de pardesie, jachete bomber supradimensionate și rochii florale, modelele care au defilat fiind persoane din anturajul…

- Casa de moda italiana Dolce & Gabbana a prezentat sambata o colectie vestimentara realizata majoritar in alb si negru la Saptamana Modei de la Milano, unde smokingul clasic a fost transformat intr-o gama diversa de rochii si costume pentru femeile care doresc sa fie elegante in primavara anului viitor,…

- Presedintele Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Astalos, este la curent cu insultele rasiste primite de Joyskim Dawa (27 de ani), noaptea trecuta, pe Instagram, ca urmare a eliminarii din meciul Hermannstadt - FCSB, 2-2. Acesta spune ca instituția nu se poate autosesiza.…

- Uniunea Europeana a aplicat amenda pentru incalcarea regulamentului GDPR cu privire la modul de gestionare a datelor personale ale minorilor, scrie Associated Press.Comisia pentru protecția datelor din Irlanda, principalul organism de reglementare in materie de confidențialitate pentru companiile Big…