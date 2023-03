Stiri pe aceeasi tema

- Demersurile facute de autoritatea locala din comuna Barcani in vederea deschiderii Serviciului Public Comunitar Local de Evidența Populației, in comuna, au dat roade. Drept urmare, incepand de marți, 7 martie a.c,, barcanenii au posibilitatea sa solicite eliberarea/ schimbarea carților de identitate…

- Exercitiul „Miercurea sirenelor”, care ar fi trebuit sa aiba loc miercuri dimineata in municipiul Sfantu Gheorghe, a fost amanat din cauza unor probleme tehnice, informeaza autoritatile locale. Potrivit reprezentantilor Primariei, acesta va fi reprogramat in prima saptamana din luna aprilie. „Din cauza…

- Partia de schi „Lorincz Zsigmond” din stațiunea Covasna se deschide astazi, la ora 15.00. Potrivit primarului Gyero Jozsef, va putea fi folosita doar partea inferioara. „Ne dorim sa deschidem partia de schi, la ora 15.00 (…). Este vorba despre partea inferioara a partiei (…). Ne-a ajutat, in acest sens,…

- Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe anunta organizatorii de evenimente ca se modifica procedura de avizare a evenimentelor publice care presupun restrictii de circulatie. Astfel, organizatorul este obligat ca inainte de solicitarea avizului Comisiei de avizare a adunarilor publice din cadrul Primariei,…

- Proiectul de buget al municipiului Sfantu Gheorghe pe anul 2023, estimat la minimum 250 milioane de lei, a fost supus dezbaterii publice pe site-ul Primariei, locuitorii putand sa-si exprime opiniile si propunerile de modificare pana pe data de 24 ianuarie. Primarul municipiului, Antal Arpad, a declarat…

- Patinoarul artificial de langa partia de schi „Lorincz Zsigmond”, din Covasna, a fost pus in funcțiune. Acesta a fost deschis vineri, 13 ianuarie. Potrivit primarului orașului – stațiune, Gyero Jozsef, patinoarul a putut fi pus in funcțiune dupa ce s-a lucrat foarte mult in acest sens, pentru ca totul…

- Aproape 10.000 de persoane din municipiul Sfantu Gheorghe au solicitat autoritatilor locale eliberarea cardului Sepsi, pe baza caruia pot beneficia de reduceri la bazele sportive si de agrement aflate in subordinea Consiliului local. Potrivit reprezentantilor Primariei, posesorii acestor carduri pot…

- Primarul orașului Intorsura Buzaului, domnul Raul Urda a anunțat recent, cu bucurie, caștigarea unui nou proiect finanțat din fonduri europene depus pentru eficientizarea energetica a blocurilor din oraș. Și asta dupa ce, la inceputul acestui an, reprezentanții autoritații locale au depus toate eforturile…