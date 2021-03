Zăpadă de peste 4 metri A nins consistent in stațiunile montane din Valea Jiului. In zonele montane inalte este risc crescut de producerea unor avalanșe. Salvamontiștii din Parang s-au aflat in teren pentru a face determinarile necesare pentru a stabili care este gradul producerii avalanșelor. Salvatorii montani atrag atenția asupra faptului ca in golurile alpine stratul de zapada este consistent, iar in depozite depașește 3 metri. Potrivit lui Remus Popescu, șef Salvamont Parang, spre golul alpin la 1800 de metri altitudine, stratul de zapada proaspata este de 120 cm, iar in depozite depașește 3-4 metri. Salvatorii… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

Stiri pe aceeasi tema

