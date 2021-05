Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul unei coalitii stanga-ecologisti, Tomislav Tomasevic, a fost ales duminica primar al Zagrebului, invingandu-l pe rivalul sau de dreapta in al doilea tur de scrutin, potrivit rezultatelor oficiale aproape complete, noteaza AFP preluat de agerpres. Tomislav…

- Numarul extrem de mare de ciori care si-au facut cuiburi in castanii care marginesc Bulevardul Independentei din Ploiesti, una dintre cele mai cunoscute zone de promenada din oras, a determinat autoritatile locale sa apeleze la masuri excentrice pentru alungarea pasarilor.

- Fostul primar al Timișoarei, liberalul Nicolae Robu, este de acord cu protestatarii și spune ca „incompetența este dusa prea departe”, iar timișorenii nu mai accepta „restricții aberante”. „Ne veți...

- Consilierul local Traian Ursaleș, proiect de hotarare pentru acordarea, post mortem, a titlului de cetațean de onoare, fostului primar Daniel Opruța Consilierul local PSD, Traian Ursaleș, a depus un proiect de hotarare de consiliu local, in vedere acordarii, post-mortem, fostului primar Daniel Opruța,…

- Scrisoare deschisa, Domnului primar Grigore Tiolan, primar al Comunei Feldru, Domnilor consilieri PNL din cadrul Consiliului Local Feldru. Subsemnatii Somesan Paul Marius, Salvan Gabriel Ioan, Cifor Silivan (initiatori de proiect) ...

- Sorin Oprescu, 69 de ani, a declarat ca Arena Naționala ar fi costat „doar” 320 de milioane de lei, susținand ca a fost cel mai bun primar al Capitalei. Sorin Oprescu a fost invitatul special al emisiunii „40 de intrebari cu Denise Rifai", la Kanal D, și printre temele abordate pe durata orelor de interviu…