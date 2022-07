Zacamintele de pe uscat ale Romaniei se epuizeaza treptat si, ca in orice alt domeniu din energie, nu avem aproape nicio politica care sa fie coerenta, consecventa si pe care sa existe consens intre aproape toti politicienii si autoritatile centrale si locale, se arata in Raportul „Romania la rascruce. Devenim dependenti de gaz sau actor regional?”, publicat recent de Asociatia 2Celsius. Potrivit sursei citate, Uniunea Europeana (UE) consuma 155 miliarde de metri cubi (bcm) de gaze naturale rusesti, anual, care ar trebui inlocuite chiar din acest an. „Cu eforturi logistice si mici intariri de…