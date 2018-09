Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care a facut avere din comertul online cu articole vestimentare si este un avid colectionar de arta contemporana, va fi primul turist spatial ce va fi trimis intr-o calatorie in jurul Lunii de compania privata americana SpaceX.

- Miliardarul japonez Yusaku Maezawa, care a facut avere din comertul online cu articole vestimentare si este un avid colectionar de arta contemporana, va fi primul turist spatial ce va fi trimis intr-o calatorie in jurul Lunii de compania privata americana SpaceX. Magnatul nipon va fi însoţit…

