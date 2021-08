Yungblud a lansat single-ul “Fleabag” Rockstar-ul YUNGBLUD a lansat piesa “fleabag”, o melodie pe care a scris-o intr-un moment foarte intunecat al vieții sale, cand o mulțime de oameni din jur aveau o așteptare cu privire la ceea ce ar trebui sa fie. „Cand toți ceilalți au o așteptare a ceea ce ar trebui sa fii sau au propria lor versiune a adevarului tau, se incurca cu creierul tau pentru ca incepi sa te gandești ca poate au dreptate, poate ei știu ce este mai bine pentru mine, poate ca ar trebui sa schimb cine sunt, dar in cele din urma cred pana la baza mea – este fundamentul pe care mi-am construit intreaga mea ideologie, ca… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- The Weeknd a lansat videoclipul noului cantec "Take My Breath". Este primul single de pe viitorul album, care vine dupa succesul din 2020 al discului "After Hours", informeaza News.ro. Artistul canadian The Weeknd si-a lansat al patrulea album de studio, „After Hours”, in martie 2020. Acest…

- Cu milioane de vizualizari pe TikTok si o cariera in radio, Ana Petcu a hotarat sa faca pasul cel mare si sa isi adauge in portofliu si profesia de artist. Astfel, la 20 de ani, Ana Petcu a lansat primulei single, “Mayday”, o piesa pe care a scris-o impreuna cu producatorul Marius Mirica, inspirata…

- Solistul Tudor Chirila a anunțat miercuri joi pe Facebook lansarea videoclipului pentru cel mai nou single al trupei Vama, „Cânta cu mine”. „Am spus o poveste cu un mesaj foarte simplu: e foarte foarte greu singur”, afirma artistul.„Un cântec e copilul…

- Remi Wolf, popstar-ul in plina ascensiune, a lansat primul single de pe noul album, programat sa apara in toamna acestui an. Remi Francis Wolf are 25 de ani, este din California, iar numele ei a ajuns sa fie tot mai popular online dupa ce unele piese au ajuns sa fie folosite in reclame. Remi Wolf...…

- Ed Sheeran revine in forța cu noul sau single, “Bad Habits” disponibil acum pe toate platformele de streaming, insoțit de un videoclip regizat de Dave Meyers. Dupa turneul extins pe care l-a susținut pentru promovarea albumului “Divide”, Ed Sheeran a luat o pauza pentru a petrece mai mult timp cu familia,…

- Ivor Novello, cunoscut ca Jax Jones, este un DJ si producator nominalizat la premiile Grammy si BRIT Awards. “CRYSTALLISE” este al doilea single lansat de pe viitorul EP, “Deep Joy”, ce va aparea pe 2 iulie. Odata cu single-ul “CRYSTALLISE”, Jax se intoarce la stilul care l-a facut faimos, iar piesa…

- Duo-ul norvegian, Nico & Vinz, inspira oamenii din intreaga lume prin mesaje pozitive, despre a fi bun si a construi legaturi bazate pe iubire pura, pasiune, iar astazi, 4 iunie 2021, lanseaza single-ul “Don’t Be Afraid” Nicolay “Nico” Sereba și Vincent “Vinz” Deryform formeaza duo-ul norvegian Nico…

- Brother Leo s-a lansat in muzica cu single-ul„ Strangers On An Island “, un banger produs de legenda britanica a muzicii dance, Fatboy Slim. De atunci a lucrat cu unii dintre cei mai mari compozitori și producatori de pe tot globul. Music Week l-a desemnat ca „New Wave” in 2020, descriindu-l ca fiind…