YouTube se transformă într-un nou tip de Netflix YouTube se transforma intr-un nou tip de Netflix Reprezentanții YouTube au anunțat faptul ca aduce o serie de modificari in favoarea celor aproape 3 miliarde de utilizatori. Celebra platforma de video streaming se transforma intr-un nou tip de Netflix. Va difuza, in premiera, sezoane intregi de producții TV, gratuit. Primii care vor beneficia de acest serviciu vor fi utilizatorii din Statele Unite. Aceștia vor avea acces la peste 4.000 de episoade din producții precum Hell’s Kitchen, Andromeda sau Heartland. Intregul conținut va fi disponibil gratuit, insa producțiile vor conține reclame. Platforma… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

