You’ll Never Drink Alone”: Un bar dedicat lui Hemingway, distrus de bombardamentele din Harkov

“You’ll Never Drink Alone” (“Nu vei bea niciodata singur”) erau cuvintele care puteau fi citite deasupra barului Old Hem, un pub emblematic din Harkov, in nord-estul Ucrainei, acum distrus de un bombardament al armatei ruse, noteaza BBC citat de Agerpres. Pub-ul purta numele lui Ernest Hemingway, iar clientii sai treceau pe langa o statuie a legendarului scriitor american la intrarea in incinta. Barul era popular printre tinerii creativi ai orasului, iar Sergij Zadan, unul dintre cei mai cunoscuti poeti ucraineni, era un obisnuit al locului. Acum insa Old Hem se afla in ruine, fiind complet…