- Un yoghin indian care spunea ca nu s-a mai hranit si hidratat in ultimele opt decenii, care a facut obiectul unor studii medicale dar si al multor indoieli, a murit marti la varsta de 90 de ani, a anuntat unul dintre vecinii lui.

- Tragedie intr-o familie de romani care traiește in Spania. Singurul copil, o fetița de doar un an și doua luni, a murit subit, luni, conform La Voz de Galicia.Copila a fost dusa la centrul medical din Vilalba de mama ei și alte rude, dupa ce aceștia au observat ca are o stare generala proasta. Din pacate,…

- Actorul indian, Rishi Kapoor, a murit la varsta de 67 de ani, intr-un spital din Mumbai, dupa ce s-a luptat cu leucemia in ultimii doi ani, potrivit stirileprotv.ro.Fiul celebrului Raj Kapoor a urmat un tratament la New York și a revenit in India in luna septembrie a anului trecut. ”Doctorii…

- Actorul indian Irrfan Khan, vedeta care a adus o nota moderna de sensibilitate unor filme de succes recente si a jucat in mai multe productii hollywoodiene, precum "Life of Pi" si "The Namesake", de decedat miercuri, informeaza Reuters. Decesul lui Khan, survenit dupa o indelungata lupta…

- – Domnule doctor Rosu, ce s-a intamplat cu acest om? – Pacientul nu avea comorbiditati importante. Din nefericire, a decedat. Fiecare organism reactioneaza diferit la acest virus. Noi am mai tratat in terapie intensiva pacienti intre 27 ani si 73 de ani, pana acum. Avem sapte pacienti care au fost externati,…