Stiri pe aceeasi tema

- Reguli pentru amenajarea și omologarea traseelor turistice pedestre, aprobate de Guvern Regulile de amenajare și omologare a traseelor turistice pedestre au fost aprobate miercuri de Guvern. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului (MAT) precizeaza ca traseele pentru turism pedestru pot fi dezvoltate…

- Ministrul ucrainean de finanțe a menționat care este valoarea asistenței internaționale acordate Ucrainei pana la sfarșitul anului 2022. Ministrul finanțelor Serhi Marcenko, potrivit Agentiei de presa RBC-Ucraina, a adaugat ca Ucraina a primit deja aproximativ 19,4 miliarde de dolari drept sprijin…

- Asociația pentru Promovarea Turismului Timiș lanseaza un nou proiect inovator de promovare a județului ca și destinație turistica. Deși am intrat in toamna, proiectul se numește Vara in Metropola și propune vizitarea localitaților din jurul Timișoarei prin intermediul transportului public periurban,…

- Israel a amenințat marți ca va declanșa un „razboi diplomatic” impotriva Booking daca firma olandeza de rezervari online de calatorii va adauga un avertisment de securitate la anunțurile sale in Cisiordania ocupata de Israel. Ministrul israelian al Turismului, Yoel Razvozov, a declarat ca a indemnat…

- Ministrul adjunct al Turismului din Grecia, Sofia Zacharaki, a facut publice date cu privire la ”identitatea” turiștilor care viziteaza țara in acest an, scrie publicația elena Reporter, citata de Rador.

- Ministrii de externe ai Lituaniei si Danemarcei au solicitat miercuri adoptarea unei pozitii comune la nivelul UE privind interzicerea vizelor turistice pentru cetatenii rusi, scrie Agerpres , citand agenția germana de știri DPA. „In mod ideal, ar trebui sa fie o decizie la nivel european care pur si…

- Ministrul finlandez de externe, Pekka Haavisto, a prezentat joi, 4 august, un plan vizand limitarea vizelor turistice pentru cetațeni ruși, din ce in ce mai mulți solicitandu-le pentru a tranzita aceasta țara catre țari europene. Zborurile Rusiei catre Uniunea Europeana au fost intrerupte dupa declanșarea…

- Știai ca Romania are un colț rupt din Rai, unde cazarea este gratuita, iar experientele traite sunt unice? Poti dormi pe paie, in paturi de lemn, ca pe vremea bunicilor noștri. Daca vrei sa-ți petreci vacanțele altfel, ia in considerare aceasta destinație. Este perfecta pentru poze, aer curat, relaxare…