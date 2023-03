Stiri pe aceeasi tema

- Yin Yuguo a fost un tanar chinez care a insuflețit și a bucurat inima romanilor cu dragostea sa pentru țara noastra. Iubitor de Eminescu și de cultura romana, tanarul chinez a sosit la 16 ani in Bacau, unde s-a inscris pentru a invața limba romana. In urma unei tragedii, Yin Yuguo a murit in urma […]…

- Mihai Traistariu traiește intr-un șoc și nu știr cum sa faca fața celor intamplate. Acesta a primit mai multe semne de la mașina de spalat și considera ca ele vin dintr-o alta dimensiune, menite sa-l avertizeze pe artist.

- Presedintele Klaus Iohannis a scris un mesaj pe Twitter in care se declara profund intristrat de moartea Papei emerit Benedict al XVI-lea si spune ca este alaturi de comunitatea catolica in aceste momente de „pierdere imensa”. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Simona Halep a mai primit o lovitura in plin scandal de dopaj. Jucatoarea din Romania a fost ignorata de Netflix și nu o sa apara intr-un film documentar care se anunța un mare succes. Interdicția nu a fost valabila și pentru Patrick Mouratoglou, antrenorul fostului lider mondial. Simona Halep lipsește…

- Bogdan Aurescu, ministrul Afacerilor Externe, a avut luni o intrevedere cu ministrul federal pentru afaceri europene și internaționale al Austriei, Alexander Schallenberg. Ministrul de externe roman a subliniat necesitatea gasirii unei solutii constructive de deblocare a situatiei, in timp ce ministrul…

- Moartea subita e un sindrom care lovește, periodic. In acest an insa, parca mai mult ca niciodata, au curs știrile despre oameni aparent sanatoși, care, brusc, au cazut din picioare și s-au stins. Am avut astfel de cazuri in sportul romanesc, cu baschetbalista Alessia Maria Raiciu și cu poloistul…

- „Trebuie sa ne jucam toate șansele, noi suntem obligați sa aderam la schengen prin tratat. Ce face Austria e un abuz, e o problema de politica a UE. Subiectul ar trebui dus pe agenda Consiliului Eurooean. Pana atunci, cred ca toate demerurile trebuie facute. Eu cred ca legaturile diplomatice tehnice…

- Crima cumplita intr-o comuna din Vaslui. ​​Un adolescent de 14 ani a fost ucis cu sange rece de propriul tata, pentru ca a avut indrazneala sa-l contrazica. In urma cu doi ani, Andrei iși pierdea mama, iar pentru el și sora lui mai mare a inceput coșmarul. Erau batuți violent de cel care le era tata.…