Yeat a lansat EP-ul LYFË Yeat a lansat EP-ul „LYFE”. Proiectul foarte așteptat a starnit curiozitatea fanilor inca de cand Yeat a inceput sa prezinte lansarea la inceputul acestei veri, atragand atenția lui VULTURE și LA TIMES, care au remarcat LYFE drept unul dintre cele mai interesante proiecte viitoare in aceasta toamna. Cu single-ul principal „Talk” și „Flawless”, o colaborare zguduitoare cu Lil Uzi Vert, setul de 12 piese se bazeaza pe impulsul 2 Alive din 2022 și confirma statutul lui Yeat ca una dintre cele mai rapide stele in ascensiune din acest an. De la „Talk” profund personal, care il gasește pe Yeat cantand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

