- In urma cu o zi, Yamato Zaharia susținea ca are o relație cu Denisa Despa. Ulterior, dansatoarea a marturisit ca il vede pe luptatorul MMA ca un prieten și ca nu s-a pus problema unei relații, deși cei doi sunt in tatonari de ceva timp.

- Yamato Zaharia și Denisa Despa au avut o perioada au care s-au tatonat, iar acum nu se știe daca formeaza un cuplu. Luptatorul MMA a precizat in ziua de Craciun ca va merge acasa la dansatoare, in timp ce ea a anunțat la Antena Stars ca nu mai vorbesc.

- Ema Karter (pe numele ei real Miruna Milu, 25 de ani), fosta iubita a campionului Yamato Zaharia, l-a criticat pentru modul in care iși alege iubitele.Luptatorul s-a cuplat cu Denisa Despa, iar Ema Karter a erupt. OnlyFanista iși critica rivala și o face drogata.”Ne-am desparțit de mult, dar am menținut…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Catalin Cazacu a marturisit care este cea mai mare dorința a lui. Ce vrea sa faca prezentatorul TV, dar nu a facut pana acum. Ce a dezvaluit iubitul Ramonei Olaru.

- Yamato Zaharia e un barbat dorit de multe domnișoare, iar pe lista tanarului luptator de MMA se afla și Denisa Despa. Blondina a vorbit la Antena Stars ca e in perioada de cunoaștere cu el, insa iata ce ne spune și Yamato despre idila pe care ar avea-o cu Denisa Despa.

- Bogdan Mocanu a oferit o prima reacție, in exclusivitate pentru Antena Stars, dupa ce s-a spus ca s-a desparțit de Ema Krter. Ce spune artistul despre Miruna Milu. Care este relația dintre cei doi, de fapt.

- Cuza a oferit detalii in exclusivitate la Antena Stars despre o posibila relație, iar concurentul de la Te cunosc de undeva a marturisit ca nu-și dorește sa formeze un cuplu deoarece nu are timpul necesar pentru a se implica. Iata ce a dezvaluit artistul!

- Oficial, saptamana trecuta Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au divorțat. Dupa trei ani de lupte prin tribunale, aceștia au devenit in sfarșit foști soți. Reporterii Spynews.ro au luat contactat-o pe cantareața, iar aceasta ne-a oferit in exclusivitate declarații dupa ce s-a intors la vechiul nume…