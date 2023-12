Stiri pe aceeasi tema

- Suspendat dupa incidentul produs luni la partida dintre Ankaragucu și Rizespor, cand arbitrul Halil Umut Meler a fost lovit cu bestialitate de președintele formației gazda, campionatul de fotbal al Turciei se va relua incepand cu data de 19 decembrie. „Toate ligile se vor relua marti, 19 decembrie”,…

- Vicecampioana Spaniei vrea sa-i faca lui Carlo Ancelotti (64 de ani), pana de Craciun, o oferta de prelungirea contractului scadent la finele stagiunii. Agenția Relevo a dezvaluit ca noul acord s-ar intinde pana in iunie 2026. Naționala Braziliei s-ar putea sa-l aștepte degeaba pe Carlo Ancelotti. ...

- Laszlo Dioszegi, conducatorul lui Sepsi, vrea 11 puncte din ultimele 5 etape ale anului 2023, planuiește doua transferuri in iarna și așteapta rezultate imediate de la Liviu Ciobotariu: „Daca nu, va trebui sa facem pasul cel mare”. Dupa 16 etape, Sepsi ocupa locul 9 in Superliga, cu 20 de puncte acumulate,…

- Murat Yakin va fi selectionerul Elvetiei la EURO 2024, este sigur presedintele Federatiei elvetiene de fotbal (ASF), Dominique Blanc, in conditiile in care tehnicianul este criticat dupa rezultatele din preliminariile acestei competitii, scrie site-ul bluewin.ch cu mai putin de doua saptamani inainte…

- Președintele SUA Joe Biden pune presiune asupra Israelului și avertizeaza ca ajutorul umanitar nu ajunge suficient de repede in Gaza.Președintele a fost intrebat daca este de parere ca ajutorul ajunge rapid la civilii din Gaza. "Nu suficient de repede", a declarat Biden reporterilor. In…

- Neymar (31 de ani) este din nou in centrul unui scandal. Cel mai bun marcator din toate timpurile la naționala Braziliei l-a insultat pe președintele federației in urma remizei cu Venezuela, scor 1-1. Brazilia și Venezuela s-au duelat in runda a treia din campania de calificari pentru Campionatul Mondial…

- Supercupa Italiei se va disputa la inceputul anului 2024 in Arabia Saudita, iar 4 echipe vor juca in sistem semifinala-finala, preluand astfel exemplul din Spania. Președintele celor de la Napoli este nemulțumit de locația unde se va desfașura competiția și a avut un derapaj la adresa oficialilor fotbalului…