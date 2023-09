Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau face declarații exclusive, dupa ce a aflat de noul proces deschis de Claudia Patrașcanu impotriva lui. Cantareața a fost nevoita sa ceara doua ordonanțe președințiale dupa ce tatal copiilor nu ar fi fost de acord ca cei mici sa plece in vacanța la Disneyland Paris și in Istanbul. Acum,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau vor ajunge din nou in fața instanței! Claudia Patrașcanu vrea cu orice preț sa mearga cu cei doi baieți ai lor peste hotare, mai intai la Disneyland, apoi la Istanbul, de ziua de naștere a fiului lor, Gabriel, dar Gabi Badalau ar refuza sa semneze procura necesara…

- Claudia Patrașcanu se afla implicata intr-un scandal, asta dupa ce familia lui Gabi Badalau i-a deschis proces dupa ce ar fi descoperit microfoane in locuința lor pe care considera ca artista le-ar fi pus, prin intermediul copiilor, ea avand acum calitatea de suspect! Asta insa nu e tot, deoarece Gabi…

- Claudia Patrașcanu are un nou proces cu fostul soț, Gabi Badalau. Cei doi se judeca de mai bine de 5 ani și nu pare sa ajunga la o rezolvare. Artista iși dorește sa scape de acest calvar și sa iși poata crește singura cei doi baieți.

- Claudia Patrașcanu a plecat in vacanța, in Antalya, alaturi de cei doi copii ai sai, insa a avut probleme inca de la aterizare. Cantareața a ajuns la spital in Turcia inca din prima zi de concediu.Claudia Patrașcanu a așteptat mult vacanța in Antalya, acolo unde și-a dus baieții la un resort de lux.…

- O instanța spaniola a anunțat joi ca a deschis o noua investigație impotriva cantareței columbiene Shakira in legatura cu acuzații de evaziune fiscala in ceea ce privește declararea veniturilor și a averii in 2018, relateaza Reuters.

- Desparțirea de Gabi Badalau a fost un moment dificil in viața Claudiei Patrașcanu, care i-a schimbat multe percepții despre viața și relația de cuplu. Cantareața de 44 de ani se viseaza mama pentru a treia oara, insa a dezvaluit ca va lua unele masuri cu viitorul sau iubit. In ceea ce privește casatoria,…