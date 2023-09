Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Bahmuțeanu are vești bune in scandalul cu Silviu Prigoana! Instanța a decis sa schimbe data judecarii ordonanței de urgența, prin care sa schimbe domiciliul fiului lor cel mic la ea acasa. Vedeta este nerabdatoare sa se ajunga in instanța cu toate dovezile pe care a spus ca le are deja.

- Conflictul dintre Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana este departe de a lua sfarșit! Vedeta a venit cu noi acuzații la adresa fostului ei soț. Se pare ca afaceristul s-ar fi plans ca fiul lor are kilograme in plus, iar din acest motiv ar fi luat masuri care au revoltat-o. Vedeta a spus totul in fața…

- Adriana Bahmuțeanu a dat de probleme! Vedeta a mers la școala unde invața fiul ei, pentru a-l duce acasa, in plin scandal cu fostul soț din acest motiv. Ei bine, problemele au continuat pentru ea și din punct de vedere legal, deoarece Adriana Bahmuțeanu a fost amendata de polițist in fața unitații de…

- Fiul cel mai al Adrianei Bahmuțeanu și a lui Silviu Prigoana risca sa fie exmatriculat de la International School of Bucharest (ISB) din cauza absențelor. Regulile instituției de invațamant sunt stricte, iar elevilor nu li se permit mai mult de 10 absențe.

- Silviu Prigoana a adus dovezi in scandalul pe care il are cu Adriana Bahmuțeanu. Acesta are mai multe filmari in care Maximus și Eduard iși așteapta mama pentru programul de vizita, insa ea nu apare.

- Adriana Bahmuțeanu și Silviu Prigoana sunt din nou in centrul unui scandal de zile mari, dupa ce fiul lor cel mic și-a exprimat dorința de a locui cu mama lui. Dupa divorțul parinților, instanța a deccis domiciliul baieților la tatal lor.Adriana Bahmuțeanu l-a dat in judecata pe Silviu Prigoana și face…

- Adriana Bahmuțeanu afirma cu cei doi copii au trecut prin tratamente dure in ultimii ani. Silviu Prigoana i-ar fi batut, iar acum, mezinul familiei urmeaza sa depuna o plangere impotriva lui.

- Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu sunt implicați intr-un nou scandal. Fiul cel mic al cuplului, Eduard, ar fi fugit de acasa pentru a veni la mama sa din cauza violenței tatalui. Acesta impreuna cu vedeta au mers la Protecția Copilului pentru a depune plangere impotriva omului de afaceri.